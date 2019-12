Repubblica | Ghoulam verso la Francia Gattuso chiede a Giuntoli Rodriguez

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Faouziha giocato la sua ultima partita il 6 ottobre, poi è sparito dai radar. Nel Napoli di Ancelotti non ha trovato spazio e sembra andare così anche con la gestione. Per questo motivo, scriveNapoli,è fortemente tentato dall’andare altrove per cercare un rilancio. “Jorge Mendes, il potente procuratore che ne cura gli interessi, sta verificando diverse opzioni.tornerebbe volentieri ine l’ipotesi Marsiglia non è da trascurare”. La sua cessione consentirebbe al Napoli di liberarsi di un ingaggio importante e di guardare al mercato per un nuovo acquisto “magari seguendo le indicazioni di. All’allenatore azzurro non dispiace Ricardo, un pilastro del suo Milan, finito ai margini del nuovo corso rossonero. L’ipotesi Fenerbahce non è decollata anche perché il 27enne svizzero ritroverebbe ...

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli #calciomercatonapoli Repubblica – Napoli, per la fascia piace Kolasinac dell’Arse… - gennysiervo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli a caccia di un regista e di un terzino, Ghoulam verso il Marsiglia -