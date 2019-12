Regione | conferenza di fine anno De Luca | Dalla sanità al lavoro risultati straordinari

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Abbiamo alle spalle uno per ladella Campania, con altri 45-50 punti nella griglia Lea in une mezzo arriveremo a 230 e avremo raggiunto il vertice in Italia”. Lo ha detto il presidente dellaCampania, Vincenzo De, nel corso dellastampa di. Deha celebrato il risultato “dell’uscita dal commissariamento, avvenuta perché abbiamo raggiunto: 5 anni di bilancio sanitario in attivo, riduzione a quasi metà delle liste di attesa, raggiunto obiettivi per le vaccinazioni, ridotto drasticamente i parti cesarei per le primipare, approvato il piano ospedaliero che laCampania non aveva da 10 anni. Abbiamo raggiunto e superato la Lombardia nei tempi di pagamento nella, siamo primi per la cardiochirurgia, primi per gli interventi agli occhi e all’avanguardia per le ...

ekuonews : Così il consigliere regionale di centrosinistra Giovanni Legnini ha criticato il bilancio approvato nella notte in… - francesco_c_69 : RT @ItalyMFA: Il Min @luigidimaio ha aperto oggi alla #Farnesina la Conferenza Italia-Asia Centrale: importante occasione per offrire alle… -