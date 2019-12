Ragazzino di 13 anni affetto da meningite

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nella notte tra il ventisei ed il ventisette di dicembre, all’ospedale Meyer di Firenze, è stato segnalato un nuovo caso di. Questa volta la vittima è undi soli tredici, che è arrivato in pronto soccorso in gravi condizioni, ma che ora sembra stabile. I medici, insieme all’Ausl Toscana, hanno fatto subito partire la profilassi per i suoi familiari, ma ora stanno cercando tutti i suoi compagni di volo. Secondo le informazioni che sono state rese note, ildal diciannove al venti tre dicembre, è andato in vacanza con i suoi genitori a Marrakech, al Riad Les Nuit. L’ospedale ha diramato una nota, nel quale ha scritto: “Lo scorso diciannove dicembre il giovane si era recato in Marocco con la famiglia, partendo da Pisa con volo Ryanair delle dodici circa. Il giorno diciannove ha cenato con i famigliari al ristorante Le Marrakchi, ...

