Ragazze investite in corso Francia | la testimonianza dell’amico di Genovese

(Di sabato 28 dicembre 2019) La morte delle due 16enniincontinua ad essere oggetto di indagine e si fanno avanti i testimoni dell’incidente. Un 20enne che si trovava con Pietro, alla guida dell’auto che ha travolto Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, ha dato la sua versione a Il Messaggero. Si fanno anche speculazioni in merito a presunti giochi social che gli adolescenti farebbero sfidando il traffico di quella zona, ma per i giovani che la sera affollano Ponte Milvio sarebbe più una cattiva abitudine che una sfida. È infatti assodato che i ragazzi spesso attraversino alla cieca una strada molto trafficata di Roma, preferendo il brivido della corsa in mezzo alle auto alle strisce pedonali pochi metri più in là. Una “leggerezza”, l’ha definita un’amica delle vittime, che questa volta è costata la vita a duee ha distrutto tre famiglie. La...

