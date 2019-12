Pubblicati gli indirizzi di 1097 tra poltici | star e funzionari dell’antiterrorismo

Leggi la notizia su newnotizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Per errore sono stati resi noti glidi oltre mille personaggi influenti. Tra di loro anche Elton John, il governo costretto a scusarsi Ha dovuto ammetterre l’errore e si è trovato costretto a scusarsi il governo del Regno Unito, in seguito alla diffusione deglidi oltre mille personaggi influenti. Sono tutti destinatari delle … L'articologliditradell’antiterrorismo: gravi rischi per la sicurezza NewNotizie.it.

mante : Sui finanziamenti pubblici ai quotidiani ci sarebbe molto da fare (non solo per bloccare i furbetti ma anche per im… - Nicola_Bressi : @iannizzero L'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change / Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico)… - SylviaKRichards : Nessuno che ha ritwittato gli appelli pubblicati per adozione cani. Molto bene. -