Protezione Civile | Borrelli augura buon lavoro ad Azzolina e Manfredi | “Scuola

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il Dipartimento dellaa Lucia, nuovo ministro dell’Istruzione, e a Gaetano, a cui è stato affidato il Ministero dell’Università e della Ricerca. “Accrescere la diffusione della cultura die migliorare lo studio e la previsione dei fenomeni che mettono a rischio la sicurezza dei nostri concittadini sono da sempre obiettivi fondamentali per la– ha detto il Capo Dipartimento, Angelo– e per questo Scuola, Università e Ricerca sono per noi interlocutori fondamentali. Certo della prossima proficua collaborazione porgo i miei auguri diall’Onorevolee al Professor”.L'articoload, Università e Ricerca interlocutori fondamentali per il Dipartimento” Meteo Web.

fattoquotidiano : Alluvione Livorno, perizia sui telefoni della Protezione Civile: “Quello di Nogarin era acceso, ma il primo contatt… - DadoneFabiana : Stiamo lavorando per estendere al 2020 la possibilità di assunzioni fino a 300 unità con funzioni di polizia locale… - TgrRaiToscana : Il fiume Sieve è esondato per un tratto a Ponte a Vico, nel comune di Pontassieve. Lo rende noto lo stesso Comune.… -