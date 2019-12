Previsioni meteo 29 dicembre Domenica con vento e gelo | neve a bassa quota | ecco dove

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ledel 29dicono che sarà unamolto fredda specialmente a Centro-Sud.Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Basilicata, rilievi campani e calabresi fino ai settori siciliani tirrenici. Ma la parentesi invernale durerà poco: la prossima settimana sarà dominata dall'alta pressione e le temperature torneranno a salire.

meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LE #PROSSIMEORE: NEVICATE IN ACCENTUAZIONE, LOCALMENTE CONSISTENTI IN ALCUNE AREE.… -