Prescrizione | il Pd cede alla linea 5S per salvare il governo giallo-rosso

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di sabato 28 dicembre 2019) Proposta depositata in Parlamento: «Ma speriamo di non doverla votare». Nosponda offerta da Forza Italia

fabcelestini : RT @jacopo_iacoboni: E così, anche sulla prescrizione, il M5S vince e il Pd cede. Dal 1 gennaio il blocco è in vigore, ordine dei grillini.… - Sparpagli : RT @dadoricca: Chiara Appendino vuole ricandidarsi Sindaca di #Torino e il “Pd cede alla linea 5 Stelle per salvare il governo giallo-rosso… - EuropaGalatina : RT @jacopo_iacoboni: E così, anche sulla prescrizione, il M5S vince e il Pd cede. Dal 1 gennaio il blocco è in vigore, ordine dei grillini.… -