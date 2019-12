Prende forma il Capodanno a Benevento | percorso musicale nel centro storico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Untra i vicoli del. E’ l’idea che alcuni degli esercizi commerciali delhanno sviluppato per animare l’ultima notte dell’anno, per dare il benvenuto al 2020. In mancanza di un “concertone” o di uno spettacolo curato dal Comune, il mondo del commercio ha deciso di darsi da fare ricorrendo all’autofinanziamento. La proposta per quanti vogliono vivere in compagnia fuori casa il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno sarebbe dunque quella di affidarsi alle band locali. Ilsi districherebbe tra piazza Verdi, piazzetta Vari, via Umberto 1 e piazza Piano di Corte, avvolgendo il cuore della movida beneventana. Il mondo dei baretti e dei localini si è messo al lavoro per sopperire al deficit del Comune, costretto a correre ai ripari dopo il flop delle ...

Chribuzz1 : Nel frattempo prende forma il più grande spot elettorale di tutti i tempi, che in confronto il videomessaggio di Si… - PaoloPinna50 : RT @GenovainAzione: @CarloCalenda @Torino3InAzione La sinistra prende forma e si compatta solo quando è 'contro'. Non riesce a trovare una… -