Premier League | ribaltone in casa West Ham | esonerato Pellegrini

(Di sabato 28 dicembre 2019) Si sono giocare imporanti partita valide per la, decisione importante nelle ultime ore. IlHam hail tecnico Manuel, il tecnico 66enne paga il kolingo di oggi contro il Leicester per 1-2. “IlHam United può confermare che Manuelha lasciato il club con effetto immediato”, si legge in un tweet della società londinese. “E’ diventato chiaro che un cambio è richiesto per riportare il club sul percorso in linea con le nostre ambizioni per questa stagione”, ha commentato in una nota David Sullivan, presidente e comproprietario della società. La posizione di classifica delHam è pericolosa, il club al momento è ad un punto dalla zona retrocessione in, a quota 19.L'articoloinHam:CalcioWeb.

