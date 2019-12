Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le prime due di magnitudo 1,7 si sono registrate verso le 22.30 con epicentro a Pignola, indi. Una terza è stata di magnitudo 3, come ha segnalato l'INGV. Tutti i terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione. Al momento non si registrano danni a cose e persone e non sono arrivate segnalazioni ai vigili del fuoco.

SkyTG24 : Potenza, diverse scosse di terremoto in provincia - Signo987 : RT @antonioripa: Diverse volte andammo vicino al default negli anni '70. Altro che potenza mondiale, narrativa del caxxo. Giravamo il mon… - giuseverzz : RT @SkyTG24: Potenza, diverse scosse di terremoto in provincia -