Porto sicuro per la Alan Kurdi | i 32 migranti sbarcheranno a Pozzallo

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il ministero dell’Interno ha assegnato unalla, la nave della Ong tedesca Sea Eye che il 27 dicembre aveva soccorso 32che erano a bordo di un’imbarcazione in difficoltà. Lasbarcherà a, comune siciliano in provincia di Ragusa. Tra ia bordo dell’imbarcazione, dieci sono minori e cinque sono donne, di cui una incinta. La Commissione europea, sollecitata dall’Italia, ha già fatto partire la procedura per il ricollocamento deiin base al pre-accordo di Malta. Foto di copertina: Ansa La navein una missione dello scorso novembre Leggi anche:, il sindaco Orlando chiede a Conte di far sbarcare laa Palermo. Orfini (Pd): «Basta sequestrare persone in mare» – Il videoe Salvini: non è vero che le ONG devono «sbarcare a casa loro» e nella sentenza ci ...

