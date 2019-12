Ponte Genova | definita sagoma nuova opera

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Con 250 metri totali di impalcato si definisce ladel nuovodi. E’ stato infatti varato oggi, riferisce Salini Impregilo, il quinto impalcato che porta a 200 metri la lunghezza del viadotto a Ponente, tratto che si aggiunge ai primi 50 metri varati a Levante negli scorsi giorni. “I lavori procedono a pieno ritmo, anche durante le festività natalizie, per la joint venture Per”, l’accordo di collaborazione tra Salini Impregilo e Fincantieri che stanno realizzando l’, snodo essenziale per il collegamento dicon la Francia, con il porto e in generale con le aree limitrofe. Il quarto impalcato di Ponente, varato tra le pile 7 e 8, ha un peso di ben 609 tonnellate e due carter laterali. Questo nuovo segmento rappresenta il tratto contiguo agli impalcati centrali, lunghi 100 metri, che ...

