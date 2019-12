PlayStation 5 | gli sviluppatori commentano le potenzialità di audio 3D della futura

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 28 dicembre 2019) Le nuove generazioni di console hanno sempre garantito un miglioramento nella potenza generale dell'hardware, in particolar modo a processori e schede grafiche, cosa che ha progressivamente spinto ad un incrementofedeltà grafica nei videogiochi.Con una mentalità così indirizzata alla mera potenza grafica, il compartoè sempre stato quello che ha subito meno evoluzioni con il passare delle generazioni. Questo, potrebbe finalmente cambiare con la next-gen e in particolar modo con5.Quando PS5 venne formalmente annunciata, il Lead System Architect Mark Cenry dichiarò che la next-gen vanterà3D personalizzato per fornire al giocatore un'esperienza di gioco mai avuta fin'ora con le precedenti generazioni:Leggi altro...

Eurogamer_it : #PlayStation5 vanterà audio 3D per esperienze più immersive. Cosa ne pensano gli sviluppatori? - promoesconti : ????Turtle Beach Recon Cuffie per Chat - PlayStation 4. Pensato per chi indossa gli occhiali; Speciale auricolare ape… - Marco20515839 : RT @SkyTG24: PlayStation, gli utenti possono eleggere il videogioco del decennio -