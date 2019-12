Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sta crescendo l'attesa nei confronti del2. Dopo le indiscrezioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi con un articolo a tema, infatti, oggi 28 dicembre possiamo analizzare più da vicino questioni inerenti ilche sicuramente faranno piacere ai potenziali acquirenti del device. Allo stesso tempo, ci sono delle anticipazioni davvero interessanti anche a proposito degli accessori che con ogni probabilità verranno lanciati sul mercato dal colosso coreano. Accessori edel nuovo2 Passando ad aspetti più pratici, è possibile analizzare più da vicino quanto è stato riportato nel corso delle ultime ore da una fonte autorevole come SamMobile, secondo cui il2 ha tutte le carte in regola per fare la differenza. In particolare, si dice che il device possa essere lanciato sul mercato ad un ...

OptiMagazine : Più accessibile il prezzo del Samsung Galaxy Fold 2 e cover esclusiva - MARI151280 : @Stefanialove_Of Sì Stefy l'account non è più accessibile. Ho provato adesso e non ci riesco...x fortuna, non avrei… -