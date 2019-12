Pietro Genovese | Senaldi | i tossici uccidono al volante e lo Stato liberalizza la droga

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Questo governo è davvero strano. Sostiene di fare di tutto per il nostro bene e di agire solo per tutelare la nostra salute. Per questo ha imposto la tassa sulle bibite, quella sulla plastica e quella sulle auto aziendali, e sempre mosso da nobili intenti ha dichiarato guerra al diesel, anche ai mod

giorgio_gori : Davvero Pietro #Genovese andava arrestato? La motivazione del gip - la possibile reiterazione del reato - non convi… - Agenzia_Ansa : La tragedia di Gaia e Camilla le due 16enni travolte e uccise a #Roma. Choc per Pietro Genovese, l'investitore, che… - antonioaliguori : RT @Albe_1964: Tweet di @giorgio_gori critica ordinanza di arresti domiciliari per Pietro Genovese. Ma chi volle fortemente il reato di 'om… -