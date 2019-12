Picchia la compagna 18enne incinta per strada | arrestato dai vigili a Milano

Leggi la notizia su lastampa

(Di sabato 28 dicembre 2019) «Sto solo mettendo le mani addosso a mia moglie» ha dichiarato l’uomo, 32enne, prima di essere ammanettato. Presenti al momento dell’aggressione la madre della ragazza e un bimbo di tre anni

