Pescara | famiglia investita da un’auto Grave bimbo di 5 anni

(Di sabato 28 dicembre 2019) Aunaè stata travolta da un’auto mentre passeggiava in via Abruzzo, nella provincia di Montesilvano.ildi 5, subito trasportato in ospedale e ora in prognosi riservata., auto investe unadi 5in gravi condizioni Un’altra tragedia stava per consumarsi venerdì 27 dicembre, dopo il recente incidente che ha visto far perdere la vita alle due 16enni di Roma Gaia e Camilla. A Montesilvano ( provincia di), un’auto ha quasi travolto unaintenta ad attraversare a piedi viale Abruzzo, in pieno centro. Per fortuna solo lievi contusioni per la madre 45enne di origine marocchina, mentre il marito 58enne è stato trasportato subito in ambulanza per un trauma cranico facciale. Tanta paura però rimane per il loro figlio di soli 5, che è stato quasi del tutto colpito dal 60enne automobilista alla ...

