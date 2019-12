Personaggi Disney molestati nei parchi a tema dai turisti | la polizia indaga

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 dicembre 2019) Alcuni membri dello staff di WaltWorld, in Florida, hanno affermato di essere statie toccati in modo inappropriato dai, coinvolgendo anche la. Non tutto è roseo e incantato nei, infatti alcuni membri del cast di WaltWorld, che impersonano iTopolino e Minnie, hanno accusato deidi molestie e di averli toccati impropriamente, facendogli male e causando situazioni poco piacevoli. Il più eclatante di questi incidenti sembra aver coinvolto il membro del cast che interpreta Topolino, la cui sicurezza è stata compromessa dopo che un ospite ha dato una pacca sulla testa del costume cinque volte, facendo scivolare giù la persona all'interno del costume, sforzando anche il collo. Dopo l'accaduto, il membro del cast è ...

