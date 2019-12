Perin Genoa | c’è l’accordo per il prestito dalla Juventus | le ultime

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Mattiapronto al ritorno al: lesull’intesa fra i rossoblù e laper ildel portiere Mattiavestirà nuovamente la maglia del. Il Grifone e lahanno trovato l’accordo per ilsecco del portiere, secondo quanto riportato da Sky Sport. E’ attualmente in corso lo scambio di documenti fra le due società per formalizzare l’affare che porterà per la seconda volta l’estremo difensore nel capoluogo ligure. Il giocatore ha difeso la porta dei genovesi dal 2013 al 2018. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, le ultime sul ritorno di Perin in rossoblù ? - DiMarzio : #Genoa, scambio di documenti in corso con la Juventus per il ritorno di Perin ? - romeoagresti : #Juventus-#Genoa: società al lavoro per chiudere l’operazione #Perin in prestito ?????? ?? -