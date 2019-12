Per Wall Street tre anni da record (Di sabato 28 dicembre 2019) I primi tre anni della presidenza di Donald Trump sono coincisi con un periodo d’oro per Wall Street. Le Borse americane, e non solo quelle, hanno macinato record su record come non accadeva da un ventennio abbondante. L’ultimo, in ordine cronologico di tempo, è stato quello raggiunto dal Nasdaq, che giovedì ha superato per la prima volta la soglia dei 9.000 punti. S&P500 ha invece superato, sempre per la prima volta, quota 3200. Ma non è finita qui perché, come sottolinea l’Agi, le 500 maggiori aziende quotate in Borsa hanno prodotto, dal 2016 a oggi, utili azionari pari a 17mila miliardi di dollari. Cioè più di quanto sia mai avvenuto in passato. Scendendo nel dettaglio, S&P ha ottenuto nel 2019 oltre il 28%, ovvero una percentuale che è stata in grado di superare mediamente del 12,8% il traguardo registrato dallo stesso indice nel terzo anno di mandato dei ... Leggi la notizia su it.insideover

