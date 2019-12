Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’Ocse ha lanciato un allarme per il nostro Paese: troppe persone “” vanno in pensione in anticipo e i lavoratori non riescono a sostenere il sistemastico. Infatti, nonostante la soglia limite per il pensionamento sia attualmente 67, l’effettiva uscita dal mondo delavviene a 63,3per gli uomini e a 61,5 per le donne. L’organizzazione parigina, dunque, avverte che procedendo su questa strada il nostro paese non sarà in grado di sostenere il gettito. Per le, dunque, inizia il regno del: idi oggi, secondo le previsioni, lasceranno ila 71: il regno delNell’ultimo rapporto dell’Ocse “Pensions at a Glance 2019” emerge come i lavoratori italiani lascino ilprima dell’età prevista per il pensionamento (fissata a 67 ...

Corriere : Pensioni 2020, inizia il regno del «contributivo»: così lavoreremo fino a 71 anni (giovani e non) - notizieit : #Pensioni 2020: giovani al lavoro fino a 71 anni con il contributivo -