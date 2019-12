Partita aperta per il post Fioramonti La sfida è tra Morra e Azzolina Polemiche dopo

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Credo che sia la prima volta nella storia del nostro Paese che un Ministro della Repubblica venga criticato perché ha fatto ciò che aveva annunciato. Non da giorni, ma da mesi”. Con un nuovosu Facebook il ministro dimissionario Lorenzorisponde alle critiche e interviene sulla questione dei mancati rimborsi, parlando di un sistema di rendicontazione “farraginoso e poco trasparente“. Le sue ultime “rate”, scrive, saranno date al Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, un centro di ricerca a Taranto. E agli esponenti del suo partito, il Movimento 5 Stelle, dice: “Sarebbero dovuti essere loro a chiedermi di onorare la parola data favorendo le dimissioni”. Poi su Twitter parla della scarsa attenzione verso l’istruzione e la ricerca, argomento a cui aveva dedicato gran parte deldi addio del 26 dicembre: “Il tema non è mai stato accontentare le mie ...

