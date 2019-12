Parcheggi Anm blindati contro evasori e ladri | arrivano le telecamere intelligenti

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 28 dicembre 2019) Stretta sulla sicurezza neipubblici: in arrivoe "furbetti" della sosta. Il Dossier: circa 5.700 persone al giorno hanno sostato nelle strutture Anm quest'anno. Crescono anche gli abbonati: oltre 1.500. Aumentano gli introiti: incassati 220mila euro in più. Al Centro Direzionale saranno aggiornate tutte le casse automatiche che risalgono al 2004 e abilitate per accettare il pagamento con carta di credito.

