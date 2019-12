“Papà mi ama ancora?” | la risposta alla domanda del bimbo è tragica

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un papà affettuoso non si presenta per Natale, il figlio si sente abbandonato e la madre lo cerca disperatamente. Qualche giorno dopo la polizia scopre che è morto. Sabato 22 dicembre Andrew e Holly avevano concordato che nel periodo di Natale il loro figlio Malachi avrebbe passato qualche giorno con il padre. La coppia si … L'articolo “Papà mi ama ancora?”, ladelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

