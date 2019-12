Paolo Becchi terremota il M5s: "Di Maio dovrebbe saperlo". I guai con la giustizia del nuovo ministro (Di sabato 28 dicembre 2019) "Forse Luigi Di Maio non lo sa". È Paolo Becchi, via Twitter, a spezzare i sogni del Movimento 5 Stelle, che gongola per la doppia nomina di Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi, rispettivamente nuovi ministri di Istruzione e Università e ricerca. Leggi anche: "Perché non può fare la ministra". Azzolin Leggi la notizia su liberoquotidiano

Paolo Becchi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Paolo Becchi