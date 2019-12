Pallavolo: l’Accademia saluta il 2019 con una vittoria (Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Finisce con una vittoria il 2019 dell’Accademia. Al Rampone di Benevento, nel recupero della quinta giornata di campionato, le giallosse vincono 3-0 (25-20, 25-21, 25-16) la gara con l’Ischia e salutano nel migliore dei modi l’anno solare. vittoria limpida e meritata per le beneventane, protagoniste di un grande avvio di partita dove l’ampio margine accumulato sul 23-12 aveva chiaramente testimoniato un predominio incontrastato delle padrone di casa. Poi qualche cambio e un buon finale di frazione dell’Ischia avevano riportato sotto le isolane fino al 17-23, prima della resa definitiva sul 20-25. Solo nel secondo set la gara è rimasta quasi per intero sui binari dell’equilibrio: sul 19-18 Accademia è stato poi un break di 4-0 delle giallorosse a indirizzare il punteggio verso il 2-0 (25-21) e da lì la gara ... Leggi la notizia su anteprima24

