Pallanuoto | Coppa Italia 2020 | la Final Four dovrebbe giocarsi a Brescia

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Si conoscono già le quattro squadre che andranno aladelladi: alla fine del girone d’andata del campionato di Serie A1 ai primi quattro posti ci saranno Pro Recco,, Ortigia e Sport Management. II Trieste, infatti, quinto in graduatoria, nelle ultime due giornate non potrà agganciare neppure la quarta piazza. Per il “Giornale di” sarà proprio la piscina Mompiano della città lombarda ad ospitare l’atto conclusivo della manifestazione, che si svolgerà in due giornate, tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. Si conoscono, come detto, le squadre che prenderanno parte alla competizione, ma restano da definire gli accoppiamenti. Secondo la testata lombarda, pur in assenza di comunicazione ufficiale, la società si sarebbe mossa contattando le istituzioni per ottenere il permesso di organizzare la ...

Interista100 : PALLANUOTO COPPA ITALIA FEMMINILE FINALE Catania-Padova 10-8 FINALE TERZO POSTO Milano-Roma 12-14 1/2 Padova-Milano… - Interista100 : PALLANUOTO COPPA DEI CAMPIONI MASCHILE 7 GIORNATA PRO RECCO-Dinamo Tbilisi 24-9 6 GIORNATA Osc Budapest-PRO RECCO 1… -