Palermo | ‘Tram and square rock 2019’ | musica live a bordo

(Di sabato 28 dicembre 2019), 28 dic. (Adnkronos) – Le quattro linee del tram didiventano set di un immenso concerto capace di unire centro e periferia, attraverso la rete dei trasporti del capoluogo siciliano. Cultura storica e innovazione tecnologica caratterizzanotram and2019″, ovvero due giorni di concerti nei mezzi di trasporto pubblico che uniscono le anime della città. L’idea è dell’artista Gioacchino Cottone, presentata dalla associazione culturale Anni 60. Protagonisti saranno luoghi di incontro cittadini, che diventeranno spazio per una manifestazione pluriculturale e aperta a tutti.Due i giorni di spettacolo su rotaia: domenica 29 e lunedì 30 dicembre dalle 10,15 alle 13,15 nelle quattro linee del tram di, con partenza da via Pecoraino per la linea 1 e dalla fermata di fronte la Stazione Notarbartolo per le linee 2, 3 e 4. Qui ...

