Palermo | denunciati per peculato due ex dirigenti Iacp | sequestri per 290 mila euro 2

(Di sabato 28 dicembre 2019) (Adnkronos) – “Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica dihanno permesso di dimostrare come gli indagati, nel periodo ricompreso tra il 2010 ed il 2015, abbiano liquidato gli emolumenti senza l’elaborazione ed attuazione del cosiddetto “Ciclo di gestione della performance”, sistema di monitoraggio previsto dalla riforma “Brunetta’, finalizzato al miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni – dicono le fiamme gialle -tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale. Le indagini hanno consentito di appurare l’erogazione degli emolumenti premiali in argomento, prescindendo dalla preventiva assegnazione di obiettivi, dal monitoraggio dell’andamento dell’attività e dalla verifica dei risultati ...

