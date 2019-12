Padova | morto il bambino scosso dalla madre

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Gravissimo episodio a Mestrino, in provincia di. Una 29enne hail figlio di cinque mesi fino a provocargli il coma. La donna è indagata, il bimbo è– Un neonato di appena cinque mesi è giunto in gravissime condizioni all’ospedale del capoluogo veneto. Il piccolo èdopo essere andato in coma, causato da un arresto circolatorio. Al nosocomio sono stati eseguiti tutti gli accertamenti diagnostici sul neonato: Tac, elettroencefalogramma e risonanza magnetica. Il sospetto diventa quasi certezza: le lesioni cerebrali risulterebbero compatibili con un forte scuotimento.sotto accusa L’episodio si è verificato sabato a Mestrino, centro a ovest di. All’arrivo dei sanitari, il medico di turno ha chiamato i carabinieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori la donna, esasperata dal pianto ...

