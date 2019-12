Padova | morto il bambino scosso dalla madre | gli organi saranno donati

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) Èilfinito in coma dopo che lalo ha violentementecirca una settimana fa a. I medici, dopo aver accertato la morte cerebrale, hanno staccato le macchine che lo tenevano in vita. È stato autorizzato l’espianto degliper la donazioneProcura. Neonato in coma: staccate le macchine Dopo un secondo esame, la commissione medica formata da un anestesista e un neurologo ha decretato la morte cerebrale deldi 5 mesi in coma dopo essere statoviolentemente. Le macchine che lo tenevano in vita sono state staccate dopo che le possibilità di sopravvivenza sono definitivamente risultate nulle. La, indagata per lesioni gravissime, sarà ora imputata per omicidio colposo.violentemente perché non dormiva Le condizioni critiche delsarebbero dovute al fatto che la, 29 anni, lo avrebbe ...

