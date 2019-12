Padova | il bambino scosso dalla madre si è spento | espiantati gli organi

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) Non ce l’ha fatta il bimbo di cinque mesi diin coma dopo essere stato violentementein preda ad un blackout emotivo. Una commissione ha deciso di staccare i macchinari che lo tenevano in vita ed espiantare fegato e cuore. Una vicenda terribile quella di questo poverodi 5 mesi. Era stato ricoverato sabato 21 dicembre 2019 in gravissime condizioni. Una commissione formata da un neurologo, un medico legale e un anestesista ha valutato la situazione e, il 27 dicembre 2019, ha decretato la morte cerebrale del piccolo. Nella mattinata del 28 dicembre 2019 i medici, autorizzatiProcura di, hanno deciso di spegnere i macchinari che lo tenevano in vita e di espiantare gli. Il bimbo si èdopo una settimana passata nel reparto di terapia ...

Agenzia_Ansa : È morto il neonato scosso dalla madre a Padova. Il piccolo era in coma da una settimana. #ANSA - SkyTG24 : Padova, è morto il bambino scosso dalla madre mentre lo cullava - MediasetTgcom24 : Padova, è morto il bambino scosso dalla madre | I suoi organi saranno donati #padova -