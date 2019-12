Orrore a Pagani | gatto affogato nella fontana della piazza

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Una baby gang ha pensato bene di festeggiare questi giorni di Natale affogando undiSant’Alfonso a. Un gesto macabro e senza cuore che va punito duramente. Non è possibile che dei ragazzini possano essere liberi di commettere un atto del genere in pubblica. I genitori dov’erano? A cosa pensavano? Sapevano dove si trovavano i loro figli? Queste sono le domande che mi tormentano ogni volta che accadono episodi del genere. Le famiglie devono essere responsabilizzate e vanno punite tanto quanto i figli, autori di questo gesto incommentabile. L’educazione viene insegnata prima di tutto nelle mura di casa, se questo non accade vanno prese delle contromisure decise, perché questi bambini non possono essere lasciati nelle mani di incivili senza cuore”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, ...

