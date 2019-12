Oroscopo Capricorno per gennaio 2020 | le previsioni di Paolo Fox

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il prossimo anno sarà importante soprattutto per il segno del: l’didiFox rivela infatti molte novità. Secondo l’astrologo il primo mese dell’anno sarà fondamentale per il: ecco ledelle stelle dal 22 dicembre 2019 al 20. Analizziamo giorno per giorno le date più fortunate e le giornate migliori.perFox ha rivelato che il segno zodiacale favorito nel prossimosarà quello del: analizziamo giorno per giorno ledell’astrologo. Prima settimana diIl nuovo anno si apre all’insegna dell’amore e del lavoro: infatti, per il primosono attese bellissime emozioni e sentimenti importanti, ma anche buone opportunità di lavoro. Per la salute, invece, occorrerà attendere qualche settimana per un ...

