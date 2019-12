Nuovo avviso di garanzia per Mimmo Lucano

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Immigrazione,diper: rilasciò documenti a donna e figlio senza permesso di soggiorno. L’ex sindaco di Riaceha ricevuto undilegato all’immigrazione. Il caso è legato al rilascio di documenti a immigrati ospitati in centri di accoglienza. Immigrazione,diper l’ex sindaco di RiaceIl caso è legato al rilascio di documenti di identità a una donna di origine eritrea a suo figlio, entrambi però senza permesso di soggiorno. Proprio per questo motivoè finito nuovamente nel mirino delle autorità. Fonte foto: https://www.facebook.com/domenico..1: “Mi sembra tutto così assurdo” “Mi sembra tutto così assurdo, mi viene contestato un reato che avrei commesso nel settembre 2016 per aver fatto due carte di ...

