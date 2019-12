Non ce l’ha fatta | è morto il bimbo di cinque mesi scosso dalla mamma

Leggi la notizia su howtodofor

(Di sabato 28 dicembre 2019) Èil piccolo diche si trovava in coma dopo essere statoviolentementemadre. Una commissione medica, formata da un neurologo, un anestesista e un medico legale, è stata chiamata a valutare il caso delricoverato a Padova: ieri in tarda serata aveva decretato la morte cerebrale del piccolo. È in corso l’espianto di fegato e cuore, autorizzatoProcura. Non ce l’hail piccolo di appenache era stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Padova sabato scorso dopo essere statoviolentementemadre che cercava di calmarne il pianto. Ilnel reparto di terapia intensiva pediatrica. (Continua…) Dopo un secondo e approfondito esame della commissione, che aveva dichiarato la morte cerebrale del piccolo, sono state staccate le macchine che lo tenevano in vita e ...

