Nomina del nuovo Ministro dell’Università | il messaggio del segretario generale della Cgil

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Ladel Rettoredegli Studi di Napoli Federico II e presidenteCrui, Gaetano Manfredi, aRicerca rappresenta quanto di meglio il Paese possa esprimere in competenza, lungimiranza e progettualità. Il Rettore Manfredi rappresenterà una svolta importante nel mondoconoscenza ed è un giusto riconoscimento, non solo per la figura sempre a serviziocomunità locale e nazionale, ma anche per la nostra prestigiosa Università. Manfredi per il riscatto dell’Italia e del Mezzogiorno in un campo dove in Europa segniamo il passo”. IldelCampania Nicola Ricci per ladelavanzata dal premier Giuseppe Conte. L'articolodeldell’Università, ildel...

GotorMiguel : RT @Arturo_Scotto: La nomina di #GaetanoManfredi al #Miur è davvero una bella notizia per Napoli e il Mezzogiorno. Una persona seria e comp… - FulvioAlbanese : RT @diritto2punto0: Giusta osservazione di @AlfonsoCelotto: la nomina di due Ministri (uno per la scuola e l'altro per università) è scelta… -