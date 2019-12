Nicoletta Valente non ce l’ha fatta

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019)non ce l’ha. I medici hanno provato a fare di tutto per cercare di aiutarla, ma tutti i loro tentativi sono stati del tutto vani. Era stata investita tra la notte di Natale e Santo Stefano a Vinchiaturo, un paesino in provincia di Campobasso. Sin da subito le sue condizioni sono sembrate disperate, ma i dottori hanno provato a fare di tutto per salvarla, fino a quando il suo cuore non ha cessato di battere nelle prime ore di ieri, venerdì venti sette dicembre. L’incidente è avvenuto nella notte tra il venticinque ed il ventisei, non è ancora chiaro agli inquirenti dove era diretta, ma è stata investita proprio mentre stava attraversando la strada. L’automobilista, subito dopo l’accaduto, non si è fermato per prestare soccorso, ma è scappato via. Gli inquirenti però, sono riusciti a recuperare i filmati di alcune telecamere di ...

Quot_Molise : Travolta da un’auto, domani l’ultimo saluto a Nicoletta Valente | - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: #VittimeDellaStrada Ha smesso di battere il cuore di Nicoletta Valente, la donna investita a #Vinchiaturo da un #PirataDella… - tempoweb : Vinchiaturo, morta la giovane parrucchiera investita - -