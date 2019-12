Nicole Mazzocato Instagram | scollatura profonda | «Che donna meravigliosa»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 dicembre 2019), ex fiamma di Fabio Colloricchio, conosciuto proprio negli studi del dating show di Canale 5 Uomini e donne, ha pubblicato un nuovo post che esalta le sue curve pericolose e il fisico mozzafiato. Una vera star dil’ex corteggiatrice, che è oggi una fashion blogger seguita da quasi un milione e mezzo di utenti. Cifre da capogiro…ospite a Rivelo: «Stavo sfiorando l’anoressia, ho pensato spesso al suicidio!» A poche ore dalla messa in onda del programma Rivelo di Lorella Boccia,ha postato alcuni scatti presi dal talk di cui è stata ospite e ha pubblicato una lunga riflessione: «Parlare di me è così strano… È come quando ti spogli, per la prima volta, davanti a persone che non conosci, quando racconti un segreto a qualcuno di cui non sai se ti puoi fidare. Lo ammetto, non sono mai stata particolarmente ...

