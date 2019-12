Nicole Kidman era riuscita ad allontanare Tom Cruise da Scientology per un paio di anni

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 dicembre 2019)sarebbeadTomdaper undidurante le riprese di Eyes Wide Shut.era quasia far abbandonareall'ex marito Tom, come rivela un articolo pubblicato online in queste ore da The Daily Beast in cui si ricorda quanto accaduto nel periodo in cui la coppia stava lavorando con Stanley Kubrick. Il protagonista di Top Gun era rimasto colpito dalla giovane star australiana nel 1989 grazie al film Ore 10: calma piatta e aveva convinto i produttori di Giorni di tuono ad assumerla per una parte da co-protagonista. Tomera però ancora sposato con Mimi Rogers, che lo aveva avvicinato alla Chiesa di, da cui poco ...

blanchaett : 2020 l’anno in cui incontrerò una tra queste: rachel weisz, julianne moore, nicole kidman. mark my words. - CinemApp_Cinema : #NicoleKidman e #RussellCrowe, vicini di posto in aereo, ma per caso: il selfie - Wonderlover85 : @HSilviaconsta @sbetz10 Concordo! Da quello che ho capito la primavera è rarissima e ha un colore di pelle particol… -