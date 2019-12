Nel 2019 gli incendi agli autobus di Roma sono dimezzati

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019) Più chei casi dinegliAtac anel. Lo precisa la stessa azienda, in relazione a notizie di stampa che riportano alcuni dati circa il fenomeno dei principi dio sui bus, "mescolando impropriamente episodi di fumosita' provocati da guasti ed episodi di attivazione degli estintori automatici conpropriamente detti". Atac precisa che neli casi di vetture interessate da fiammestati in tutto 22. In particolare, 14 di questi casirisultati distruttivi. Negli altri 8 episodi le vetturestate recuperate al servizio. Nel 2018, fradistruttivi e non distruttivi, erano stati registrati 49 casi. "Ciò significa - sottolinea Atac - che neli casi sipiù cherispetto all'anno scorso, grazie al notevole sforzo profuso dall'azienda, a partire dal 2018, sul versante degli investimenti in ...

