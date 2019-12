NBA 2019-2020 | i risultati della notte 28 dicembre | Milwaukee torna a vincere Dragic

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sono sei le partiteNBA. Dopo la sconfitta nel Christmas Day,no subito alla vittoria iBucks e lo fanno anche senza Giannis Antetokounmpo. Tutto abbastanza facile contro gli Atlanta Hawks, battuti per 112-86 in un match già deciso all’intervallo sul +23 (63-40). Miglior marcatore Kris Middleton con 23 punti, ma importante anche la doppia doppia di Ersan Ilyasova (18 punti e 17 rimbalzi). Chi ha battuto i Bucks a Natale sono i Philadelphia 76ers, che invece cadono in quel di Orlando per 98-97 al termine di una partita combattutissima e che si è decisa solo nei secondi finali. I Magic hanno toccato il +6 a trenta secondi dalla fine, ma due triple di Embiid hanno ridato vita ai Sixers, che hanno avuto anche il pallone per, ma il tiro (serviva un miracolo) del centro camerunense dopo la persa di Gordon non ha avuto fortuna. Ottima partita per ...

gregariomai : Phila flop a Orlando. I Bucks ripartono, i Warriors fanno un altro miracolo - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Bucks e Celtics ok, Miami non molla, si fa male Trae Young: Tutte vincenti le prime tre… -