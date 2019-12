Napoli | Ghoulam ai margini | il giocatore ha chiesto la cessione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019), l’algerino è aie non più centrale nel progetto, per questo halaCi saranno cambiamenti in casa. Gli azzurri con il nuovo tecnico Gattuso si apprestano ad affrontare il mercato invernale per rinforzare la rosa a disposizione del mister. Un possibile partente è inveceche dall’inizio della stagione non ha mai giocato nella sua posizione ideale in campo e che è stato utilizzato pochissimo da Ancelotti. Per questo il suo agente Jorge Mendes è in contatto con il Marsiglia. Leggi su Calcionews24.com

shosholoza74 : @GAMONAPOLi @FaiSempBurdell @EmaPartenopeo @SalvatoreC1970 Ma non lasciatevi ingannare dai soliti chiacchieroni dei… - ilnapolionline : Napoli-Ghoulam, l'addio ci sarà ma non nell'immediato - - CalcioNapoli24 : RT @CannavoFabio: #Venerato a #CN24: 'Al 90% credo che #Lobotka sarà del #Napoli: a giorni arriverà la prima offerta ufficiale. #Ghoulam ha… -