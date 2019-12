Napoli | è saltato per il momento il ritorno del tram in via Marina

Leggi la notizia su 2anews

(Di sabato 28 dicembre 2019)in via: saltata l’attesa ripartenza entro Natale di almeno una delle tre linee (le criticità riguardano ancora i cantieri). Appena un mese fa sembrava imminente ilin circolazione entro Natale delin via, dopo le prove per la messa in esercizio dei Sirio (sono in totale 22 e sono stati … L'articolo: èper ilildelin viaproviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

tedo_tony : Al momento sembra saltato il trasferimento di #Mandzukic in #Qatar. E pensare che in estate la #Juventus lo ha prop… - raffored : @CucchiRiccardo Lei resta e sarà sempre un signore, io tifo Napoli e lo stesso mi sono saltato I nervi vedendo il f… - mille9ventisei : @angianna78 @Carmine19941 @Asr95Riccardo @AndreaFalco_15 nel suo ruolo non ne trovi molti con quelle qualita', è gi… -