Napoli | al Vomero il 2019 finisce con traffico | buche e spazzatura

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “Queste festività natalizie per il quartiere partenopeopasseranno alla storia come le peggiori dall’inizio di questo secolo a oggi – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Sono nato e vivo da sempre sulla collina e posso assicurare che il degrado al quale si assiste in questi giorni non si era mai visto, neppure negli anni di massima crisi “. “Innanzitutto va rimarcata l’assenza di luminarie in molte strade e piazze del quartiere, a partire dalla piazza più importante del, piazza Vanvitelli, oltre alla mancanza di un programma dettagliato di eventi pubblici da svolgersi nel periodo natalizio sia per i residenti sia per i tanti turisti che affollano in questi giorni il quartiere collinare, privati anche della possibilità di ammirare le bellissime collezioni conservate nel museo Duca di ...

