Naike Rivelli da censura | a testa in giù senza mutandine | coperta solo dalle luci

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019) La vulcanica, figlia di Ornella Muti, fa sempre parlare di sé sia per le foto ‘bollenti’ che posta spesso sui social che per le sue dichiarazioni. Recentemente, l’attrice e cantante aveva criticato duramente la ballerina Heather Parisi perché quest’ultima aveva portato a ‘Live – Non è la D’Urso’ un accessorio estremamente costoso. Ecco come si era espressa a tal proposito. “Penso che al giorno d’oggi chi compra una Birkin albina, con diamanti, andrebbe rinchiuso, perché oggi come oggi, nel mondo in cui viviamo con tutte le problematiche che ci sono, i soldi che buttano per comprare questa borsa, per mettersela e dire io c’ho sta borsa, è una cosa veramente, una roba pagana, del Medioevo, è ridicolo, è follia”. E soltanto qualche ora fa ha mandato in tilt i suoi numerosi estimatori con uno scatto da sogno. ...

zazoomblog : Naike Rivelli Instagram senza veli coperta da luci al led: «Occhio a non fulminarti la patata» - #Naike #Rivelli… - zazoomnews : Naike Rivelli Instagram senza veli coperta da luci al led: «Occhio a non fulminarti la patata» - #Naike #Rivelli… - maurilio62 : RT @Affaritaliani: Naike Rivelli sensuale in vasca Non indossa nulla. VIDEO -