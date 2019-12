Monaco | Jardim verso l’esonero Per la panchina c’è Robert Moreno

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Leonardovicino al secondo esonero con il: i monegaschi hanno già in pugno il sostituto per laL’ASsarebbe pronto a esonerare per la seconda volta in un anno Leonardo, attuale tecnico alla guida del team. Secondo le indiscrezioni riportate da Nice-Matin, Dmitrij Rybolovlev avrebbe individuato il successore del portoghese. Il candidato numero uno per ladei monegaschi, come riportato dal quotidiano francese, sarebbe, ex CT ad interim della Spagna. Leggi su Calcionews24.com

