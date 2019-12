Miriana Trevisan preoccupata | ecco cosa è successo a Pago e al loro figlio Nicola FOTO

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019) Natale in famiglia perTra circa due settimaneentrerà nella casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 4. Per questo motivo il cantante ha trascorso il Santo Natale insieme alla sua famiglia in Sardegna. Con lui era presente anche illetto, nato dal matrimonio naufragato con. E proprio quest’ultima si è preso un piccolo spavento dove aver salutato il bambino. Per quale ragione? La soubrette ha cercato più volte di contattare l’ex marito durante latraversata in traghetto senza riuscirci. Inoltre anche il maltempo ha fatto aumentare la preoccupazione alla donna, ma per fortuna tutto è andato bene. Grande preoccupazione peril motivo “È dalle 7 di questa mattina che vi cerco. Grazie a Dio tutto bene”, ha scrittosul suo profilo Instagram. Quindi l’ex valletta di Mike Bongiorno ha ...

