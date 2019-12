Mimmo Lucano ha ricevuto un nuovo avviso di garanzia

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’ex sindaco di Riace,, è indagato dalla Procura di Locri per aver rilasciato due carte d’identità a una donna eritrea e a suo figlio nonostante entrambi fossero privi di permesso di soggiorno.– sul quale pendono altri due procedimenti legati alla gestione dei migranti – è stato raggiunto dall’dinei giorni scorsi. A confermare la notizia è stato lo stesso ex sindaco, sentito dall’agenzia di stampa Adnkronos. “La carta d’identità era legata ad esigenze sanitarie e per me è prioritario rispettare la dignità umana di un bambino di pochi mesi”, spiega, giustificando la concessione delle carte d’identità con il fatto che “il bambino aveva necessità di vedersi assegnato un pediatra”. Il presunto reato contestato risale al settembre 2016: la donna eritrea e il figlio erano ...

